Giovnani Reyna hat in Dortmund grosse Pläne

Giovanni Reyna hat in der vergangenen Saison mit erst 17 Jahren den Durchbruch bei Borussia Dortmund geschafft. Der Amerikaner hat beim BVB grosse Pläne.

Der Youngster stiess erst vor Jahresfrist aus der Akademie von New York City nach Deutschland, wo sein Vater Claudio bereits Erfahrungen in der Bundesliga sammelte. Seit Beginn dieses Jahres ist Giovanni Reyna fester Bestandteil des Profikaders und erhält von Trainer Lucien Favre bereits viel Vertrauen.

Im Gespräch mit der “Bild” betont der Jungstar, dass er sich in Dortmund sehr wohl fühlt: “Ich bin gerade sehr, sehr glücklich hier, das allein zählt. Dortmund ist keine Durchgangsstation. Sondern ein Klub, der um Titel kämpft”, hält er fest.

Reyna ergänzt: “Mit Jadon (Sancho, Anm. d. Red.) und Erling (Haaland) macht es richtig Spass, auf dem Platz zu wirbeln. Im Champions-League-Spiel gegen Paris haben wir am Ende den Sturm gebildet und 2:1 gewonnen. Zwei 19-Jährige und ein 17-Jähriger – das war schon ziemlich cool. Das allein kann den Verein schon stolz machen. Weil es genau das war, wofür er steht”.

Der Stürmer ist noch bis 2021 gebunden. An seinem 18. Geburtstag am 13. November verlängert sich dieser automatisch bis 2023. Sportdirektor Michael Zorc deutete Ende Juni aber bereits an, dass Reyna ein neues, besser dotiertes Arbeitspapier erhalten soll: “Wir sind in Gesprächen und werden ihn länger an uns binden, sobald er volljährig ist. Das ist eine Erfolgsgeschichte, die wir weiterführen wollen.”

psc 3 September, 2020 09:59