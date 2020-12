Gladbach-Manger Eberl mit klarer Ansage zu Gerüchten um Marco Rose

Gladbachs Trainer Marco Rose soll im kommenden Sommer ein heisses Thema bei Borussia Dortmund sein. Fohlen-Manager Max Eberl bleibt gelassen.

Vor dem Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt äusserte sich der Manager zur Personalie und gab sich zuversichtlich, was einen längerfristigen Verbleib von Rose in Gladbach angeht. “Wir sind glücklich mit ihm und wollen natürlich, dass er bei uns bleibt”, so der 47-Jährige.

Eberl weiter: “Wir haben natürlich direkt darüber gesprochen, haben ein offenes und gutes Verhältnis. Das ist für Sportdirektor und Trainer elementar. Wir schauen, was passiert, wir haben noch viele Spiele vor uns. Die Zeit wird zeigen, was passiert.” Die Existenz einer Ausstiegsklausel von Rose, die die Bild am Wochenende ins Spiel brachte, wollte der Gladbach-Verantwortliche weder bestätigen noch dementieren. Aus seiner Sicht hat eine solche Klausel ohnehin keine grosse Relevanz.

Rose steht bei Gladbach bis 2022 unter Vertrag. Die Chance, dass er auch nächste Saison an der Seitenlinie der Grün-Weissen steht, ist laut Eberl “sehr gross. Er hat Vertrag und wir sind erfolgreich. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 99 Prozent, dass er über den Sommer bleibt.”

Der Trainer selbst betont, dass er “die Aufgeregtheit nicht so wahr” nehme, weil er sich damit wenig beschäftige: “Wir alle im Verein brauchen jedes Korn an Energie, um Leistung abzurufen, der Trainer und natürlich die Mannschaft. Deswegen beschäftigte ich mich nicht mit den Gerüchten und kommentiere sie nicht.”

psc 15 Dezember, 2020 18:58