Gregor Kobel stellt klare Forderung an den BVB

Gregor Kobel befindet sich mit Borussia Dortmund in Gesprächen über eine Vertragsverlängerung. Dabei stellt der Schweizer Keeper offenbar klare Forderungen.

Der 25-Jährige will seinen Status in der Mannschaft, der sehr hoch ist, laut "WAZ" auch im Gehalt abgebildet sehen. Das heisst, dass er ein neues Arbeitspapier wohl nur dann unterzeichnet, wenn er zu einem absoluten Spitzenverdiener aufsteigt. Von 10 Mio. Euro pro Jahr ist die Rede. Derzeit ist Kobel noch bis 2026 gebunden, der Goalie steht aber längst auf dem Schirm von internationalen Topklubs, was auch den Dortmunder Verantwortlichen bewusst ist.

Deshalb möchten sie den Kontrakt um mindestens ein weiteres Jahr bis 2027 verlängern. Eine Gehaltserhöhung bieten sie, wie gross die Zugeständnisse sind und ob sie den Vorstellungen von Kobel entsprechen, ist bislang aber nicht ganz klar.

Der Schweizer gilt auch als Anwärter für die Übernahme der Kapitänsbinde, die Marco Reus zur Verfügung gestellt hat. Tatsächlich scheint Kobel aber gar nicht heiss auf dieses Amt zu sein, da er aus seiner Sicht als Torhüter zu wenig Einflussnahme auf das Spiel hat. Deshalb würde er sich mit der Rolle als Stellvertreter, beispielsweise von Niklas Süle, zufriedengeben.

psc 19 Juli, 2023 13:36