Gregor Kobel hadert mit Referee: «War ein Elfmeter, das ist Wahnsinn»

Borussia Dortmund ist nach dem 1:1 beim VfL Bochum aufgebracht. Grund hierfür ist die laut schwarz-gelber Meinung unzureichende Leistung des Schiedsrichters. Auch Gregor Kobel hätte in der entscheidenden Szene auf Penalty entschieden.

Die Szene, die beim BVB alle auf die Palme brachte, während und nach der Partie, spielte sich in der 65. Minute ab. Bochums Danilo Soares holte Karim Adeyemi im Strafraum von den Beinen. Doch der fällige Pfiff von Schiedsrichter Sascha Stegemann blieb aus, auch der VAR schritt nicht ein.

«Es war meiner Meinung nach ein Elfmeter. Das hat nichts mit Ballspielen zu tun. Das ist Wahnsinn. Er trifft nur den Mann», war auch BVB-Goalie Gregor Kobel im Nachgang des Spiels völlig bedient. «Es gab insgesamt ein paar Fifty-Fifty-Entscheidungen, die gegen uns gepfiffen wurden.»

Der BVB-Groll fällt exorbitant aus, weil beim Unentschieden in Bochum mal wieder ein Rückschlag im Rennen um die Meisterschaft das Endergebnis war. Kobel und Co. haben es nun wieder nicht mehr in der eigenen Hand, sich zum besten Fussballklub Deutschlands zu krönen. Das setzt natürlich massiven Ärger frei.

«Wir sind sehr enttäuscht. Wir wussten, dass wir es in der eigenen Hand haben, wenn wir alle Spiele gewinnen. Das haben wir heute nicht geschafft», zieht Kobel ein ernüchterndes Fazit. Der BVB hat zwar zwei Punkte Vorsprung auf den FC Bayern. Der Rekordmeister spielt an diesem Samstag (15.30 Uhr) aber noch gegen den Tabellenletzten Hertha BSC.

aoe 29 April, 2023 09:23