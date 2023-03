Gregor Kobel steht am Samstag wohl wieder im BVB-Tor

Nachdem Gregor Kobel wegen muskulären Problemen zuletzt zwei Spiele von Borussia Dortmund verpasst hat, sollte er im Hinblick auf das Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Samstagabend zurückkehren.

Die muskulären Probleme hat der Schweizer Keeper inzwischen überwunden, wegen einer Erkältung musste er in dieser Woche aber dennoch kürzertreten. Dortmunds Trainer Edin Terzic kündigt am Donnerstag aber an, dass der 25-Jährige gleichentags torhüterspezifische Übungen bewältigt. Am Freitag soll Kobel dann auch wieder am regulären Mannschaftstraining teilnehmen.

Verläuft alles nach Plan und der er erleidet keinen Rückschlag, steht einem Einsatz am Samstag nichts im Weg.

psc 16 März, 2023 14:39