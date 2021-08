Es gibt sehr gute Nachrichten von Mats Hummels

Nachdem Mats Hummels den Saisonauftakt wegen seinen Knieproblemen verpasst hatte, steht er nun vor dem Comeback.

Der 32-jährige BVB-Verteidiger wird am Samstag beim Gastspiel in Freiburg wohl im Kader stehen, wie er nun selbst erklärt: “Es sieht bei mir ganz gut aus. Der Plan ist, dass ich mit nach Freiburg fliege – in welcher Rolle auch immer.” Die Patellasehne machte Hummels bereits seit letzter Saison zu schaffen.

psc 18 August, 2021 10:32