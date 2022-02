Haaland-Comeback? Der BVB muss sich weiter gedulden

Erling Haaland fehlt Borussia Dortmund aufgrund von muskulären Beschwerden seit dem 22. Januar. Bis der Norweger wieder auf dem Rasen steht, muss sich der BVB gedulden.

Beim 3:0-Sieg gegen Union Berlin reichte es für Erling Haaland bei Borussia Dortmund noch nicht für einen Kaderplatz. Der 21-jährige Stürmer arbeitet weiter an seiner Genesung und wartet derweil noch darauf, wieder mit seinen Teamkollegen trainieren zu können.

Wie ein Foto der “Ruhr Nachrichten” am Montag zeigt, kam der Norweger mit seinem persönlichen Physiotherapeuten am Trainingsgelände des BVB an. Am Donnerstag geht es für die Schwarzgelben in der Europa League gegen die Glasgow Rangerers. Ein Einsatz von Haaland wirkt auch dort unwahrscheinlich.

🤨 ❓ Der Sieg in #Berlin sorgt für große Erleichterung beim #BVB. Doch die nächste Aufgabe wartet schon – in der #EuropaLeague geht es gegen die #Glasgow Rangers. Endlich wieder mit Erling #Haaland? (RN+) https://t.co/d3Sy6Ge8Uz (Foto: @RN_Florian) pic.twitter.com/al2TwBLWnE — Ruhr Nachrichten BVB (@RNBVB) February 14, 2022

adk 14 Februar, 2022 12:17