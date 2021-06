Die griechische Zeitung “Sportime” hatte jüngst berichtet, Erling Haaland habe sich einen sechsstündigen Aufenthalt in einem Restaurant auf Mykonos stolze 500.000 Euro kosten lassen. Allein an Trinkgeld habe der Norweger demnach 30.000 dagelassen.

…I think they forgot the main courses🤡🤦🏼‍♂️ Fake news https://t.co/sCYhKHCCzQ

— Erling Haaland (@ErlingHaaland) June 26, 2021