Haaland-Poker: Spanische Liga will Barça offenbar helfen

Bei Paris Saint-Germain deutet vieles auf einen Sommer-Wechsel zu Real Madrid, und bei Erling Haaland? Angeblich will die spanische Liga dem FC Barcelona im Werben helfen.

Real Madrid und der FC Barcelona sind zwei Top-Klubs, die mit Erling Haaland in Verbindung gebracht werden. Letzterer scheint vor allem in Person von Präsident Joan Laporta erpicht darauf zu sein, den norwegischen Angreifer von Borussia Dortmund ins Camp Nou zu locken. Laut dem niederländischen “Telegraaf” habe dafür zuletzt ein Treffen in Monaco zwischen Haaland-Berater und Laporta stattgefunden. Es gehe darum, die perfekte Formel für einen Deal zu finden.

Denn finanziell kann der FC Barcelona nicht mehr solch gigantische Schritte tätigen wie es vielleicht noch vor zwei, drei Jahren der Fall war. Die katalanische Zeitung “Sport” will jedoch in Erfahrung gebracht haben, dass Barça trotz Schulden in Höhe von 1,35 Milliarden Euro einen Haaland-Transfer stemmen könnte. Denn die spanische Liga würde – mit dem Hintergrund, die Attraktivität der Liga wieder zu steigern – angeblich helfen. Ob es gelingt, bleibt offen. Womöglich landet aber doch Erzrivale Real Madrid den Zuschlag, zieht die 75-Millionen-Euro-schwere Ausstiegsklausel und verpflichtet Haaland im kommenden Sommer von Borussia Dortmund.

adk 27 Februar, 2022 15:59