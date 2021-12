Hakim Ziyech wird im Winter nicht nach Dortmund wechseln

Der marokkanische Spielmacher Hakim Ziyech war in den vergangenen Tagen und Wochen bei Borussia Dortmund tatsächlich ein Thema für einen Wintertransfer. Dazu wird es aber nicht kommen.

Wie “Sport 1”-Reporter Patrick Berger berichtet, wurde der 28-Jährige den Dortmundern über Berater angeboten. Die sportliche Leitung prüfte die Personalie auch, hat sich aber gegen eine allfällige Verpflichtung von Ziyech im Januar entschieden. Dieser soll bei Barça eine mögliche Alternative zu Ferran Torres sein, falls es mit dem Spanier nicht klappt.

Das wahrscheinlichste Szenario ist allerdings, dass der Offensivspezialist beim FC Chelsea bleibt. Dort steht er noch bis 2025 unter Vertrag. Mit Trainer Thomas Tuchel soll er nach einem Gespräch entschieden haben, mindestens bis im Sommer zu bleiben. Zuletzt stand er in der Premier League zweimal in Folge in der Startelf.

psc 21 Dezember, 2021 12:24