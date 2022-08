Haller-Ersatz: BVB vor Verpflichtung von Köln-Stürmer Anthony Modeste

Borussia Dortmund steht offenbar unmittelbar vor der Verpflichtung von Anthony Modeste. Der Stürmer des 1. FC Köln soll als Ersatz für Sébastien Haller dienen.

Weil Sébastien Haller infolge eines diagnostizierten Hoden-Tumors mehrere Monate ausfallen wird, reagiert Borussia Dortmund und will sich laut Informationen von “Sport1” Anthony Modeste schnappen. Demnach hat der BVB an den 1. FC Köln, wo Modeste noch ein Jahr unter Vertrag steht, bereits ein Angebot übermittelt. Der Wechsel könnte zeitnah über die Bühne gehen.

Bereits am Samstag nach dem 1:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen kündigte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl an: “Es wird wohl noch etwas passieren. Ich denke zeitnah. Wir sind zielführend unterwegs. Wir werden in den nächsten Tagen Klarheit haben. Das, was wir machen, wird passieren.” Nun scheint die Wahl auf Modeste zu fallen.

