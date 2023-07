Haller schiebt trotz Urlaub Sonderschichten

Um möglichst fit in die neue Saison zu starten, legt Sébastien Haller Sonderschichten ein - trotz seines Urlaubs.

Eigentlich hat Sébastien Haller von Borussia Dortmund bis Mitte Juli Sonderurlaub bekommen. Der Stürmer sollte sich nach einer intensiven Saison inklusive des Kampfs gegen Hodenkrebs und zwei Operationen ordentlich erholen. Anstelle am Meer zu liegen, ist der Ivorer schon wieder in Dortmund und bereitet sich während seiner letzten freien Tagen auf die neue Saison vor.

Seine Frau Priscilla zeigte auf Instagram, wie ihr Mann zwei Laufeinheiten am Hengsteysee im Ruhrgebiet sowie am Phoenix-See in Dortmund absolvierte und zudem Gewichte stemmte. Derweil ist der BVB seit dem 5. Juli wieder im Training. Jedoch fehlen neben Haller noch weitere Nationalspieler.

adk 10 Juli, 2023 16:59