Hummels adelt Spieler von Bundesliga-Konkurrenten

Mats Hummels, Innenverteidiger von Borussia Dortmund, spricht allerhöchstes Lob für einen Gegenspieler aus. Lars Stindl von Borussia Mönchengladbach sei für den BVB-Profi ein “Hero”.

“Als absoluten Fan”, so bezeichnet sich Mats Hummels, der in seinem Podcast “Alleine ist schwer” von Lars Stindl schwärmte: “Er ist zwar der Kapitän, aber trotzdem stehen andere Leute im Fokus, hat man das Gefühl. Er ist einer, den willst du als Mitspieler immer in deinem Team haben.”

Generell zeigte sich der Abwehrboss von Borussia Dortmund von der ganzen Mannschaft von Borussia Mönchengladbach begeistert: “Die spielen einfach einen geilen Fußball. Sie haben gefühlt einen richtig guten Trainer, der sowohl von der Art als auch inhaltlich richtig was beisteuert und sie haben auch richtig Qualität. Sie können trotz der ganzen Englischen Wochen die ganze Zeit wechseln.”

adk 13 November, 2020 15:33