Jadon Sancho: Geheimabsprache mit BVB & Lockmittel von ManUtd

Jadon Sancho wird von Manchester United weiterhin intensiv umgarnt. Der englische Nationalspieler soll mit seinem aktuellen Klub seit längerem eine Absprache haben, die ihm einen Transfer in diesem Sommer ermöglichen könnte.

Zwar verfügt der 20-jährige Jungstar beim BVB über keine Ausstiegsklausel wie es Erling Haaland künftig tut, doch Sancho soll mit den Klub-Verantwortlichen bei seiner Vertragsverlängerung im Oktober 2018 zumindest ein Gentleman’s Agreement getroffen haben: Dieses besagt laut “Sport Bild”, dass er bei einem “marktgerechten” Angebot bereits diesen Sommer gehen darf – obwohl er eigentlich noch bis 2022 unter Vertrag steht.

Bekanntlich buhlt derzeit vor allem Manchester United intensiv um die Dienste des Nationalspielers. Der englische Rekordmeister lockt Sancho unter anderem mit der prestigeträchtigen Rückennummer 7, die im Verein schon Grössen wie Cristiano Ronaldo, David Beckham oder Eric Cantona trugen.

ManUtd will Sancho ausserdem ermöglichen, zur globalen Marke zu avancieren. Eines der Ziele, die der junge Angreifer verfolgt und bei den Red Devils wohl eher möglich wäre als beim BVB. Mit Marcus Rashford spielt zudem ein dicker Kumpel des Noch-Dortmunders da.

Was einen Wechsel bereits diesen Sommer eher verhindern könnte, ist die Tatsache, dass Dortmund das “marktgerechte Angebot” wohl weiterhin bei 130 Mio. Euro ansetzt. Zudem droht ManUtd erneut die Champions League zu verpassen. In der Königsklasse will Sancho aber eigentlich unbedingt auch in der kommenden Saison mittun.

psc 29 April, 2020 09:57