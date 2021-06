Alles in trockenen Tüchern: Sancho-Transfer zu ManUtd ist perfekt

Der schon lange diskutierte und angekündigte Wechsel von Jadon Sancho zu Manchester United geht definitiv über die Bühne.

Wie die “Bild” und “Sport Bild” am Mittwochabend berichten, liegt die Einigung zwischen den Red Devils und Borussia Dortmund vor. Demnach zahlen die Engländer 85 Mio. Euro Ablöse für den 21-jährigen Angreifer. Durch Boni können noch weitere 10 Millionen hinzukommen. Es fehle einzig noch die Unterschrift der Parteien, die bereits am Donnerstag erfolgen könnten. Sancho erhält bei ManUtd einen lukrativen Fünfjahresvertrag. Derzeit ist er mit den Three Lions an der Europameisterschaft beschäftigt. Künftig wird er auf der Insel spielen.

Sancho avanciert damit zum zweitteuersten Transfer in der Geschichte des BVB. Einzig für Ousmane Dembélé (für 135 Mio. Euro zu Barça) kassierte der Bundesligist noch mehr. Damit entspannt sich auch die angespannte finanzielle Situation aufgrund der Coronakrise ziemlich schlagartig.

psc 30 Juni, 2021 19:56