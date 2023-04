Jude Bellingham rastet nach Pokal-Niederlage aus

Borussia Dortmunds Mittelfeldprofi Jude Bellingham rastet nach der 0:2-Niederlage im Viertelfinal des DFB-Pokals bei RB Leipzig aus und hadert mit seinen Mitspielern.

Der 19-Jährige ist fassungslos über den miserablen Auftritt seiner Mannschaft. «»Always the same shit. So bad! How many times do we playing that shit games», flucht er laut «Sport 1» nach der Partie, bei der er in der 63. Minute eingewechselt wird.

Nicht zum ersten Mal empört er sich beim BVB über seine Teamkollegen. Schon mehrfach ist er während Spielen auch mit abfälligen Gesten gegenüber Mitspielern aufgefallen, was diese inzwischen ziemlich nerven soll. Seine impulsive Art kommt nicht überall gut an.

Möglicherweise bestreitet Bellingham bereits seine letzten Spiele im Dortmunder Trikot. Ein Wechsel im Sommer ist ein sehr konkretes Thema. Vor allem Real Madrid soll den englischen Nationalspieler fest im Visier haben.

psc 6 April, 2023 13:59