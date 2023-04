Jude Bellingham hat sich noch immer nicht entschieden

Jude Bellingham konzentriert sich mit Borussia Dortmund voll auf den Saisonendspurt und das Titelrennen in der Bundesliga. Eine Entscheidung über seine Zukunft hat er nach wie vor nicht getroffen.

Eigentlich kündigten die BVB-Verantwortlichen im Winter an, dass sie rasch einmal Klarheit wollen, wie es mit Bellingham in der kommenden Saison weitergeht. Ob er also einen Verbleib beim BVB plant oder seinen Abschied vorbereitet. Tatsächlich gab es auch schon mehrere Treffen mit Mark Bellingham, dem Vater des 19-Jährigen, der seinen Sohn auch berät. Laut «Marca» lässt der Mittelfeldprofi seine Zukunft aber weiterhin offen.

Real Madrid soll gute Chancen auf eine Verpflichtung haben, falls sich der Spielmacher für einen Transfer entscheidet. Dies hat er aber noch nicht getan. Auch ManCity mischt mit. Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat derweil verlauten lassen, dass man darauf hoffe, Bellingham auch nächste Saison im Kader zu haben. Ein Verkauf ist noch nicht zwingend, da der aktuelle Kontrakt bis 2025 läuft. Bellingham wird von Seiten Dortmunds sogar eine lukrative Vertragsverlängerung in Aussicht gestellt.

psc 27 April, 2023 12:17