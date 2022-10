Jude Bellingham kommentiert möglichen Abschied beim BVB

Jude Bellingham wird nach dem 0:0 gegen Manchester City in der Champions League über seinen möglichen Abschied bei Borussia Dortmund befragt.

Medienberichten zufolge soll so gut wie feststehen, dass der englische Jungstar seine letzte Saison im BVB-Trikot spielt und nächsten Sommer eine neue Herausforderung sucht. Angeblich soll Real Madrid sein bevorzugtes Transferziel sein. Davon will Bellingham vorerst (noch) nichts wissen. «Ehrlich gesagt denke ich noch gar darüber nach», sagt er auf die Frage von «Sky», ob er denn auch bei Manchester City landen könnte und ergänzt: «Ihr wollt eine Schlagzeile von mir, aber ich bin komplett auf Borussia Dortmund fokussiert.»

Er habe sich «noch gar nicht mit der nächsten Saison oder dem nächsten Sommer» beschäftigt. Vorerst konzentriere er sich voll auf seine Aufgaben in Dortmund, wo er bis 2025 unter Vertrag steht. In Kürze steht auch noch die WM in Katar an, wo der erst 19-jährige Mittelfeldspieler ebenfalls eine tragende Rolle spielen will. beschäftigt.

Dortmunds Klubboss Hans-Joachim Watzke sagt derweil bei «Prime Video», dass Bellingham bisher noch keinen Wechselwunsch vorgetragen habe: «Es ist nicht so, dass wir ihn verkaufen wollen.»

psc 26 Oktober, 2022 09:13