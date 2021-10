Jude Bellingham gibt Liebeserklärung an den BVB ab

Jude Bellingham erhält in der aktuellen Länderspielpause Zeit zum Durchatmen und wurde von Gareth Southgate nicht für die englische Nationalmannschaft aufgeboten. Stattdessen trainiert er weiter bei seinem Klub Borussia Dortmund. Dort ist der 18-Jährige sehr glücklich, wie er verlauten lässt.

Im Sommer 2020 wechselte Bellingham für 23 Mio. Euro von seinem Stammverein Birmingham City zum BVB. Eine gute Wahl, wie er festhält. “Dortmund repräsentiert eine Leidenschaft in der Welt des Fußballs. Die Kultur fühlt sich ganz anders als das an, was ich gewohnt bin und woher ich komme – aber ich glaube, ich habe das genauso verinnerlicht wie den Fussball hier”, sagt er in einem Gespräch mit “EA Sports FIFA”.

Der Mittelfeldprofi ist noch bis 2025 an den Bundesliga-Klub gebunden und sieht sich auch mittel- und langfristig in Dortmund: “Ich möchte so viel deutsch lernen, wie ich kann. Ich möchte rausgehen und mich als ein Teil der Stadt fühlen, nicht bloss als Teil eines Fussballvereins.”

Im Team nimmt Bellingham bereits eine wichtige Rolle ein. Der Spielmacher fühlt sich auch sehr gut aufgehoben: “Ich denke, mein Spielstil verdeutlicht, wo ich herkomme. Ich denke, es ist Stil der Arbeiterklasse – denn mein Spiel basiert auf Energie und harter Arbeit.”

psc 5 Oktober, 2021 19:10