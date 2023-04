Jude Bellingham macht im Meisterrennen eine Ansage

Borussia Dortmunds Jungstar Jude Bellingham äussert sich zur Möglichkeit des Gewinns des Meistertitels mit Borussia Dortmund.

Der 19-Jährige und seine Teamkollegen haben ein grosses Ziel vor Augen und liegen in der Tabelle fünf Spieltage vor Schluss mit einem Punkt Vorsprung vor den Bayern an der Spitze. «Ehrlich gesagt würde es mir alles bedeuten, es würde mir die Welt bedeuten. Ich würde es im Moment mehr als alles andere lieben, mit diesem Klub die Meisterschaft zu gewinnen, nach allem, was er mir gegeben hat», sagt Bellingham im Gespräch mit «bundesliga.de».

Um das grosse Ziel zu erreichen, müsse man in den verbleibenden Spielen «alles geben». Bellingham ist sich bewusst, dass noch «sehr schwierige Spiele» auf die Mannschaft warten. Der BVB trifft in der Schlussphase der Saison noch auf Bochum, Wolfsburg, Gladbach, Augsburg und Mainz 05.

psc 23 April, 2023 11:58