Jürgen Klopp hat etwas vor mit Jude Bellingham

Der gerade mal 18-jährige Jude Bellingham ist bereits an der Weltspitze angelangt: Der englische Youngster ist bei Borussia Dortmund gesetzt und blickt auch schon auf zehn Länderspiele zurück. Das Interesse an ihm ist riesig. Vor allem der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp möchte den Mittelfeldspieler unbedingt unter Vertrag nehmen.

Nach Angaben des “Mirror” sind die Reds Favorit auf eine Verpflichtung des Spielgestalters, falls dieser den BVB verlässt. Liverpool würde für Bellingham demnach im Sommer 100 Mio. Euro investieren. Ob dieser Plan aufgeht, ist indes fraglich. Bei den Dortmunder Verantwortlichen scheint man derzeit kein Interesse an einem vorzeitigen Abgang des Jungstars zu haben. Und dieser fühlt sich in Dortmund auch sehr wohl, wie er schon mehrfach kundgetan hat. Bei “Sky” sagte er jüngst etwa: “Ich war noch nie in einem Team, das so gut zu mir passt. Es fühlt sich so gut an.”

Neben Liverpool mischen auch andere englische Topklubs wie Manchester City mit. Wann es tatsächlich zu einem möglichen Transfer kommt, steht in den Sternen.

psc 8 Dezember, 2021 11:14