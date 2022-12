Jürgen Klopp verteilt Sonderlob an Jude Bellingham

Der FC Liverpool gilt neben Manchester City und Real Madrid als einer von drei Klubs, die realistische Chancen auf eine Verpflichtung von Jude Bellingham hat. Trainer Jürgen Klopp würde sich über eine Ankunft des 19-Jährigen sehr freuen.

Immer wieder wird der Reds-Coach in diesen Tagen zum englischen Jungstar von Borussia Dortmund befragt. Vor der Partie am Boxing Day gegen Aston Villa sagt Klopp über einen allfälligen Bellingham-Transfer nun: «Ich mag es nicht, über Geld zu sprechen, wenn es um einen Spieler wie ihn geht. Jeder kann sehen, dass er einfach herausragend ist.»

Und der Liverpool-Trainer schwärmt weiter: «Er ist ein richtig guter Spieler. Was soll ich sagen? Ich habe das seit seinem Durchbruch in Dortmund gedacht. Jeder wusste es schon, aber ich habe keine Ahnung, was die WM in Sachen Geld bedeutet.»

Durch seine Auftritte mit den Three Lions an der WM in Katar hat Bellingham seinen Marktwert weiter gesteigert. Der BVB kann im Sommer wohl tatsächlich mit einer Ablöse im Bereich von 150 Mio. Euro rechnen. Vertraglich ist der Mittelfeldprofi noch bis 2025 an den Bundesligisten gebunden. Diesen Vertrag wird er aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht erfüllen.

Aus der Sicht von Klopp ist der Engländer trotz des jungen Alters bereits enorm reif: » Die Dinge, die er macht, sind schwierig zu lernen und die, die er verbessern kann, sind einfach zu lernen.»

psc 26 Dezember, 2022 14:48