Karim Adeyemi äussert sich öffentlich zu BVB-Gerüchten

Der deutsche Nationalspieler Karim Adeyemi äussert sich vor dem Champions League-Duell zwischen seinem Klub Red Bull Salzburg und dem FC Bayern zu Gerüchten über einen möglichen Wechsel zu Borussia Dortmund.

Einige Medien berichteten zuletzt, dass dieser Transfer im Hinblick auf den Sommer schon praktisch in trockenen Tüchern sei. Dem widerspricht Adeyemi nun auf einer Pressekonferenz: “Wie schon oft gesagt: Mein Fokus ist hier in Salzburg. Es ist noch nichts klar. Was im Sommer passiert.” Vertraglich ist der 20-jährige Stürmer noch bis 2024 an die Österreicher gebunden.

Trotz dieser Aussage wird im Sommer indes mit einem Wechsel gerechnet. Zahlreiche Topklubs aus ganz Europa jagen Adeyemi. Dieser scheint aber einen Wechsel in die Bundesliga als Ziel auserkoren zu haben – auch wenn er dies nicht bestätigen will. Dem BVB werden weiterhin grosse Chancen auf eine Verpflichtung eingeräumt. Vor allem auch weil sich der Verein in der Vergangenheit als hervorragende Station für junge und sehr talentierte Spieler erwiesen hat.

psc 15 Februar, 2022 14:17