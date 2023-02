Kehl bezieht Stellung zu den Gerüchten um Kamada

Borussia Dortmund will Medienberichten zufolge Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt verpflichten. Nun meldet sich BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zu Wort.

Der Vertrag von Daichi Kamada läuft bei Eintracht Frankfurt zum Saisonende aus, Borussia Dortmund will den Japaner offenbar ablösefrei verpflichten. Sebastian Kehl sagte dazu am Samstagabend im «ZDF-Sportstudio»: «Sicherlich ein interessanter Spieler. Zu den Gerüchten kann ich nichts sagen. Wir hatten schon einen Spieler aus Japan, Shinji Kagawa. Die japanische Kultur ist sehr spannend. Wenn es was zu berichten gibt, werden wir das tun.»

Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hat sich indes am Samstag vor dem Bundesligaspiel der Frankfurter in Leipzig bei «Sky» geäussert und betont: «Ich habe keinen neuen Stand. Ich weiss nicht, wer sich mit wem getroffen hat und ob das auch wirklich so war. Grundsätzlich kann sich jeder mit jedem treffen. Das ist mir letztendlich egal.»

In Frankfurt hofft man indes noch, dass der offensive Mittelfeldspieler verlängert. «Wir haben ihm ein Angebot gemacht. Wir haben ihm auch aufgezeigt, wie wir ihn sehen, wohin der Weg mit Eintracht Frankfurt gehen soll, welchen Part er übernehmen soll», sagte Krösche weiter.

adk 26 Februar, 2023 12:23