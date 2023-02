Kehl gibt bei Bellingham nicht auf: «Ich würde es versuchen»

Borussia Dortmund gibt die Hoffnung weiter nicht auf, dass Jude Bellingham doch bleiben könnte. Sportdirektor Sebastian Kehl schildert den aktuellen Stand.

Noch ist offen, was mit Jude Bellingham im Sommer geschieht. Der englische Nationalspieler wird von diversen Top-Klubs umgarnt, doch konkret scheint ein Abgang noch nicht zu sein. Wie sich die Dinge beim 19-jährigen Mittelfeldstar «zum Sommer hin entwickeln, kann ich heute noch nicht sagen», erklärte Sebastian Kehl am Samstagabend im «ZDF-Sportstudio».

Der BVB-Manager «kann nur sagen, dass mit ihm und seiner Familie noch keine Gespräche geführt wurden». Das Geschäft werde allerdings «Fahrt aufnehmen». Irgendwann werde Bellingham «womöglich kommen und sagen: ‹Ich möchte was Neues machen.› Vielleicht sagt er aber auch ‹ich will bleiben› und wir verlängern». Unwahrscheinlich zwar, aber Kehl «würde es versuchen. Warum nicht?» Vertraglich ist der Engländer noch bis 2025 an die Dortmunder gebunden.

