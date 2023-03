BVB-Sportdirektor Kehl bestätigt Gespräche mit Raphaël Guerreiro

Raphaël Guerreiro könnte nun doch über diese Saison hinaus bei Borussia Dortmund bleiben. Sportdirektor Sebastian Kehl bestätigt, dass man sich in Gesprächen über einen neuen Vertrag befindet.

Eigentlich galt ein Abgang des 29-jährigen Portugiesen im Sommer zumindest medial lange Zeit als sehr wahrscheinlich. Dem muss aber nicht unbedingt so sein. «Vor Wochen wurde ja schon geschrieben, dass eine Entscheidung gefallen ist, dass uns Rapha verlassen muss. Das ist nicht so, das ist offen. Wir sind in Gesprächen», sagt Kehl der «WAZ». Guerreiro wurde von Trainer Edin Terzic zuletzt nicht mehr als Linksverteidiger, sondern im Mittelfeldzentrum eingesetzt. Die beiden Auftritte gegen Schalke (1 Tor, 1 Assist) und gegen den 1. FC Köln (1 Tor, 2 Assists) waren äusserst erfolgreich.

Ob es letztlich zu einem neuen Vertragsabschluss kommt, ist offen. Ein Austausch findet aber auf alle Fälle statt. Guerreiro spielt seit 2016 für die Schwarzgelben.

psc 20 März, 2023 14:42