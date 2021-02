Alles heisse Luft? Roman Bürki könnte doch beim BVB bleiben

In den vergangenen Wochen wurde in deutschen Medien über einen Abgang von Roman Bürki bei Borussia Dortmund zum Saisonende spekuliert. In Stein gemeisselt ist ein solcher aber keineswegs. Im Gegenteil.

Laut einem Bericht der “Sport Bild” ist ein Wechsel auf der Nummer1-Torhüterposition im Sommer nicht zwingend. Bürki ist noch bis 2023 an den BVB gebunden. Zwar hatte er vor seiner Verletzung vor rund drei Wochen einige schwächere Auftritte, das Vertrauen in seine Fähigkeiten soll in der Mannschaft aber weiterhin gross sein. Vor allem nimmt er im Team auch eine Leaderrolle ein.

Bürki könnte im Revierderby gegen Schalke 04 am Wochenende sein Comeback geben. Wahrscheinlich wird er Marwin Hitz wieder ablösen, sofern er fit ist. Sein Landsmann konnte die letzten Spiele nämlich nicht wirklich zur Werbung in eigener Sache nutzen. Es unterliefen ihm einige Fehler.

Bürki dürfte somit bis Saisonende das Vertrauen erhalten. Sollte er in dieser Zeit überzeugen, könnte er bei den Schwarzgelben auch als Nummer 1 in die neue Saison gehen bzw. zumindest im Kader bleiben. Hitz dürfte hingegen ausgetauscht werden, zumal sein Vertrag im Juni ausläuft.

psc 17 Februar, 2021 14:26