Kein Angebot hätte Schürrle umgestimmt: “Nicht leisesten Zweifel gehabt”

André Schürrle beendete im Sommer mit 29 Jahren überraschend seine Spielerkarriere. Den Weltmeister von 2014 hätte kein Angebot in seiner Entscheidung umstimmen können, wie er nun verrät.

Nach elf Jahren im Profifussball löste Andre Schürrle im Sommer seinen Vertrag bei Borussia Dortmund auf und hängte seine Schuhe an den Nagel. Die Entscheidung, mit gerade erst 29 Jahren die Karriere zu beenden, hat der ehemalige deutsche Nationalspieler mit Bedacht getroffen. “Es gab nicht den einen Punkt oder den einen Auslöser”, sagte Schürrle in einem Interview mit der “Bild am Sonntag” und erklärte: “Es war einfach das starke Gefühl, dass ich wichtigere Dinge für mich gibt – die Familie, ein anderes Leben.”

Hätte der einstige Linksaussen, der bis Sommer noch bei Borussia Dortmund unter Vertrag stand, vor seiner Verkündung noch ein Angebot erhalten, hätte dies auch nichts an seiner Entscheidung geändert. Wenn er auch nur den “leisesten Zweifel” gehabt hätte, “hätte ich nicht aufgehört. Dazu bin ich dem Fussball viel zu dankbar”, so der Ex-Profi, der insgesamt 420 Pflichtspiele bestritt. “Das jetzt ist vorbei und ich freue mich, nicht mehr trainieren zu müssen, keine Vorbereitung mehr zu machen. Jede Faser meines Körpers freut sich darüber.”

