Keine Sommer-Transfers? Watzke schockt BVB-Fans mit Aussage

Borussia Dortmund hat die Coronakrise wie allen Fussballklubs arg zugesetzt. Grosse Investitionen für neue Spieler sind daher beim BVB im Sommer nicht zu erwarten. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke spricht sogar davon, dass sich gar nichts tun könnte.

Einen Transfer-Sommer ohne einen einzigen Neuzugang schliesst Watzke nicht aus. “Es kann ja sein, dass sich gar nichts bewegt. Dann starten wir mit derselben Mannschaft in die neue Saison. Und dann müssen wir nicht zittern”, wird er von der “WAZ” zitiert. Man könne “den Kader nicht auf Teufel komm raus optimieren. Das sollte allen klar sein”, ergänzt der Dortmunder Klubboss.

Das Szenario eines Sommers ohne Neuzugänge bleibt aber erst einmal in weiter Ferne. Bis Ende August vergeht noch viel Zeit. Und immerhin hat sich die Mannschaft doch noch für die Champions League qualifiziert, was in der kommenden Saison Einnahmen in zweistelliger Millionenhöhe garantiert. Die Zuschauer dürfen voraussichtlich wieder in die Stadien zurückkehren. Somit ist diese Einnahmequelle endlich wieder vorhanden. Und dann ist da auch noch der mögliche Verkauf von Jadon Sancho, der sogar einen dreistelligen Millionenbetrag in die Dortmunder Klubkasse spülen könnte. Zumindest einen Teil davon dürfte in neue Spieler investiert werden.

Sancho würde in der Offensive wohl ersetzt werden. Und auch auf der Goalieposition könnte sich etwas tun. Gerüchte um eine Verpflichtung von Gregor Kobel aus Stuttgart halten sich hartnäckig. Für ihn könnte Landsmann Roman Bürki weichen, der im Laufe dieser Saison als Nummer 1 ersetzt wurde.

psc 21 Mai, 2021 12:07