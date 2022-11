Klopp half Dortmund bei Verpflichtung von Tuchel

Im Sommer 2015 wurde Thomas Tuchel der Nachfolger von Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund. Dabei half Klopp bei diesem Prozess entscheidend mit.

Jürgen Klopp sorgte massgeblich dafür, dass Thomas Tuchel bei Borussia Dortmund landete. Der aktuelle Chefcoach des FC Liverpool habe damals seinen Abgang beim BVB schon frühzeitig verkündet, um Platz für Tuchel zu machen. «Ich kann mich noch erinnern, der Grund für das Timing damals war, dass Thomas Tuchel kurz davor war, zum HSV zu gehen», sagt Klopp im «WDR»-Podcast «Ball you need is love».

Im April 2015 verkündete Klopp auf einer Pressekonferenz, dass er zum Saisonende in Dortmund aufhören wird. Er habe damals kurz zuvor von Tuchels Plänen erfahren. «Moment mal. Tuchel geht zum HSV? Dann müssen wir jetzt damit raus. Deswegen war das damals ein bisschen früher als geplant», berichtet Klopp. Intern habe man die Bemühungen bereits etwas früher vorangetrieben, «damit man frühzeitig mit Thomas sprechen konnte, den ich für einen aussergewöhnlichen Trainer halte». Tuchel war letztlich von 2015 bis 2017 Cheftrainer beim BVB.

adk 20 November, 2022 10:43