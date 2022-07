Klopp spricht über das Problem mit LFC-Transferkandidat Bellingham

Der FC Liverpool soll Jude Bellingham als Wunschspieler sehen. Jürgen Klopp schliesst einen Transfer aber vorerst aus.

Jude Bellingham wird für den FC Liverpool in diesem Sommer nicht zu verpflichten sein. “Er ist nicht auf dem Markt, das ist das erste Problem mit diesem Spieler”, sagte Jürgen Klopp noch vor dem Abflug zur Vorbereitungstour in Asien englischen Medien. “Na ja, das ist auch das einzige Problem mit diesem Spieler!” Vertraglich ist Bellingham noch bis 2025 an Borussia Dortmund gebunden.

Generell werden die Reds in diesem Sommer keinen neuen Mittelfeldmann mehr holen. “Aber man weiss nie. Wenn jemand zu dir kommt und sagt: ‘Ich will weg’, müssen wir noch mal reden”, so Klopp. Das sei aber bislang nicht passiert.

adk 11 Juli, 2022 15:26