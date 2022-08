Neuerliche Knieoperation: Riesenpech für BVB-Verteidiger Mateu Morey

Das Verletzungspech klebt Borussia Dortmunds Abwehrspieler Mateu Morey weiterhin an den Füssen. Wie Trainer Edin Terzic bekanntgibt, muss sich der 22-jährige Spanier einer Knieoperation unterziehen und fällt erneut monatelang aus.

Zuletzt verpasste der Rechtsfuss wegen einer Kreuzbandverletzung rund 50 Pflichtspiele der Dortmunder. In dieser Saison kam er vor rund zwei Wochen zu einem Teileinsatz in der zweiten Mannschaft. Am Dienstag hat er sich nun aber am Knie operieren lassen, wie Terzic am Mittwoch auf einer Pressekonferenz bestätigt: “Leider wird uns Mateu länger nicht zur Verfügung stehen. Er musste sich gestern einer Operation am Aussenmeniskus des linken Knies unterziehen. Dementsprechend müssen wir in den nächsten Monaten auf ihn verzichten. Das tut uns natürlich sehr weh.” Morey habe sich in den vergangenen 15 Monaten sehr kämpferisch gezeigt, ein solcher Rückschlag sei extrem bitter.

psc 31 August, 2022 13:33