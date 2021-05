Kobel kommt zum BVB: So könnte es für Bürki weitergehen

Borussia Dortmund verpflichtet mit Gregor Kobel vom VfB Stuttgart wohl einen neuen Goalie. Dafür könnte Roman Bürki den Abgang machen. Mögliches Ziel: Frankreich.

Roman Bürkis Zeit bei Borussia Dortmund dürfte in diesem Sommer ein Ende finden. Der 30-Jährige verlor in der abgelaufenen Saison erst seinen Stammplatz an Marwin Hitz, nun wird ihm mit Gregor Kobel vom VfB Stuttgart höchstwahrscheinlich ein weiterer Goalie vorgesetzt.

Dass der neunfache Schweizer Nationaltorhüter gerne eine Stammposition einnehmen würde, dürfte klar sein. Berichtete “France Football” bereits Anfang Mai, dass die AS Monaco einen Transfer Bürkis in Erwägung ziehen soll, nennt auch der “Blick” die Monegassen als mögliche Destination des 1,87 Meter grossen Schlussmanns. Sein BVB-Kontrakt läuft indes noch bis 2023. Steine in den Weg legen dürften die Dortmunder Bürki nicht.

adk 27 Mai, 2021 17:39