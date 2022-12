Köln-Rückkehr könnte für Anthony Modeste eine Option sein

Nach der Erkrankung von Sébastien Haller holte Borussia Dortmund im Sommer Torjäger Anthony Modeste an Bord. Dem 34-jährigen Franzosen läuft es beim BVB aber nicht wirklich rund. Nun wird eine neuerliche Rückkehr zum 1. FC Köln zum Thema.

Effzeh-Trainer Steffen Baumgart und auch Sportchef Christian Keller machen keinen Hehl daraus, dass im Winter nach Möglichkeit ein neuer Stürmer geholt werden soll. Die Ideallösung wurde offenbar noch nicht gefunden. Der Name Modeste ist nach Angaben des «Express» aber durchaus ein Thema. Eigentlich denke man nicht über eine Rückholaktion nach, sagt Baumgart und führt aus: «Er hat sich in der glücklichsten Phase seiner Karriere entschieden, den Verein zu verlassen. Er hat sich für die Champions League entschieden, das respektiere ich.»

Gleichzeitig fügt der Kölner Trainer an: «Ich habe nicht vor, eine Rolle rückwärts zu machen. Das habe ich in meinem Leben immer so gehandhabt. Was vorbei ist, ist vorbei. Ich habe gelernt, im Fussball niemals ’nie› zu sagen.»

Modeste ist vertraglich bis Saisonende an den BVB gebunden. Dortmund könnte ihn aber durchaus vorzeitig ziehen lassen, zumal er nicht erste Wahl ist.

psc 28 Dezember, 2022 09:14