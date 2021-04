BVB vor Verpassen der Champions League: Für Hummels “Katastrophe”

Borussia Dortmund liegt im Kampf um die Champions-League-Plätze nach dem 1:2 gegen Eintracht Frankfurt bereits sieben Punkte zurück. Verteidiger Mats Hummels fasst die prekäre Situation beim BVB zusammen.

Nun droht Borussia Dortmund das erste Verpassen der Champions League seit 2015. Nach dem 27. Spieltag beträgt der Abstand der Schwarzgelben auf den Tabellenvierten Eintracht Frankfurt bereits sieben Zähler. “Nicht die Champions League zu erreichen, wäre sportlich und finanziell eine Katastrophe. Wir sind jetzt nah dran und haben uns leider ein grosses Loch gegraben”, konstatierte Mats Hummels am Samstag nach der Niederlage gegen Frankfurt.

Wie Hummels sah es auch Teamkollege Emre Can. Der deutsche Nationalspieler betonte: “Ich habe keinen Bock, in der Europa League zu spielen. Ich will Champions League spielen.” Trainer Edin Terzic befand derweil: “Wir brauchen nicht gross drumherum zu reden und irgendwelche Durchhalteparolen zu schmettern. Es sind jetzt sieben Punkte, aber auch noch sieben Spiele. Es ist definitiv nicht leichter geworden, aber es ist noch möglich.” Hummels teilte indes noch mit: “Wenn man realistisch ist, dürfte es selbst mit sechs oder sieben Siegen sehr schwer werden mit Platz vier.”

4 April, 2021