Kumpel von Jadon Sancho soll ihn zu ManUtd locken

Manchester United will weiterhin grosse Anstrengungen unternehmen, Jadon Sancho diesen Sommer auf die Insel zurückzuholen. Jetzt wird auch ein eigener Profi für Lockrufe eingesetzt.

Jesse Lingard soll dafür sorgen, dass sein Kumpel und Landsmann den Weg ins Old Trafford findet. Die beiden kennen sich aus der englischen Nationalmannschaft. Auch mit Marcus Rashford ist Jadon Sancho gut befreundet.

Lingard geht nun sogar an die Öffentlichkeit. “Jadon ist ein brillanter Spieler”, sagt er und hält gleichzeitig fest, dass es letztlich natürlich “ganz offensichtlich an ihm” liege, ob er zum englischen Rekordmeister wechseln will.

Sancho ist noch bis 2022 an den BVB gebunden. ManUtd müsste für ihn wohl mindestens 120 Mio. Euro auf den Tisch liegen. Zudem müsste der Transfer bis spätestens Ende August abgewickelt werden, danach wollen die Dortmunder Verantwortlichen trotz noch weiter geöffnetem Transferfenster Klarheit.

psc 24 Juli, 2020 09:34