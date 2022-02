LaLiga-Chef trocken: Barça kann Erling Haaland nicht holen

Der FC Barcelona soll besessen davon sein, Erling Haaland im Sommer unter Vertrag zu nehmen. Nach jetzigem Stand ist eine Verpflichtung aber offensichtlich reine Utopie.

Erling Haaland steht bei Unmengen an Topklubs auf dem Wunschzettel. Einer davon ist der FC Barcelona, der die Ausstiegsklausel des Superstars von Borussia Dortmund aktivieren und sich mit der norwegischen Naturgewalt verstärken möchte.

Diese Mission wird aber schwieriger als bisher angenommen. LaLiga-Chef Javier Tebas erläutert bei “El Periodico de Espana”, dass ein Haaland-Wechsel ins Camp Nou nicht möglich ist. “Stand heute, in der aktuellen Situation, in der sie sich befinden, können sie Haaland nicht holen”, so der Manager.

Die in Spanien verankerte Gehaltsobergrenze, an der bereits eine Vertragsverlängerung mit Lionel Messi gescheitert war, macht den Azulgrana einen Strich durch die Rechnung. Barça müsste also erst noch an der Gehaltsschraube drehen, um sich den Haaland-Traum erfüllen zu können.

aoe 19 Februar, 2022 12:53