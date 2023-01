Letzten Spiele mit dem BVB? Bellingham ist «wirklich, wirklich motiviert»

Jude Bellingham blickt der zweiten Saisonhälfte mit Borussia Dortmund mit Vorfreude entgegen. Der Engländer zeigt sich von den Qualitäten seines Teams überzeugt.

Was für Borussia Dortmund wohl in dieser Saison drinnen ist? «In der Champions League waren wir wirklich stark. Das Auswärtsspiel gegen Sevilla ist wahrscheinlich das Lieblingsspiel meiner Karriere», wird Jude Bellingham bei «Goal» zitiert. «In der Bundesliga war es ein bisschen frustrierend, weil ich denke, dass das Hauptthema die fehlende Konstanz war», fügt der 19-Jährige hinzu. «Es stört mich definitiv. Während ich bei der Weltmeisterschaft war, habe ich mich wirklich auf England konzentriert. Dann war die WM vorbei.»

Der Mittelfeldmann hofft, dass es für den BVB in den verbleibenden Spielen bis Saisonende insbesondere in der Bundesliga nach oben geht. «Man muss damit leben, dass Borussia Dortmund beim Blick auf die Tabelle Sechster ist. Angesichts des Potenzials sollten wir auf keinen Fall auf dem Tabellenplatz stehen», so Bellingham. «Ich bin wirklich, wirklich motiviert. Mit der Mannschaft, die wir haben, und wenn wir alle unser Level noch ein bisschen steigern, können wir in der zweiten Saisonhälfte etwas Besonderes erreichen», meint er. Sein Vertrag läuft derweil zwar noch bis 2025, doch Medienberichten zufolge könnte er bereits zum Saisonende für eine Ablöse über 100 Millionen Euro den Verein wechseln.

adk 12 Januar, 2023 17:53