Lothar Matthäus mit Knallhart-Abrechnung mit Hummels & Reus

Der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus schiesst weiterhin scharf gegen Borussia Dortmund – und insbesondere Kapitän Marco Reus und Abwehrchef Mats Hummels.

Der BVB zeigte am vergangenen Donnerstag in der Europa League beim 2:4 gegen die Rangers eine “blamable Leistung”, wie Sportdirektor Michael Zorc resümierte. Für Matthäus sind vor allem die Führungsspieler schuld, dass Dortmund weiterhin keine Konstanz an den Tag legt und immer wieder schwache Auftritte zeigt. “Die Führungsspieler haben mit sich selbst zu tun. Mats Hummels ist häufig verletzt, Marco Reus kämpft mit sich selbst und hat keine Konstanz. Und solche Spieler sollen dann die Mannschaft führen? Sehr schwierig”, poltert der 60-Jährige bei seinem Auftritt bei “Sky 90”. Matthäus stilisiert das Duell gegen Gladbach bereits zu einem Schicksalsspiel für Trainer Marco Rose. Geht es verloren, “dann wackelt es richtig, wie in Nordrhein-Westfalen der Wind in den letzten Tagen. Wenn er das Spiel nicht gewinnt, dann kann ich mir vorstellen, dass man noch mehr über ihn diskutiert. Nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch intern.”

Grundsätzlich bemängelt Matthäus schon seit langem die immer gleichen Missstände beim BVB: “Man bekommt viele Gegentore nach Standards, das ist schon seit Jahren so. Das ist eine Willensfrage. Das vermisse ich bei Dortmund”.

psc 20 Februar, 2022 16:04