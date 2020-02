So reagiert Lucien Favre auf den Wechselärger um Reus & Hakimi

BVB-Trainer Lucien Favre musste sich am Wochenende trotz 5:0-Sieg gegen Union Berlin mit Kritik von zwei Spielern auseinandersetzen: Die vorzeitigen Auswechslungen von Captain Marco Reus und Flügelspieler Achraf Hakimi verärgerten diese. Ein Nachspiel wird das ganze aber nicht haben.

Auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel bei Werder Bremen betont der 62-Jährige das “alles okay” sei und man die ganze Sache “geklärt” habe. Schon in Bremen werden Reus und Hakimi wohl wieder in der Startelf stehen. Ob dies auch auf Neuzugang Emre Can zutrifft, lässt Favre noch offen. “Er hat gestern trainiert. Ich muss mit ihm reden, ob er bereit ist, im Kader zu sein. Es ist möglich”, sagt der Schweizer.

Wichtig sei im Umgang mit dem Neuzugang von Juve vor allem Geduld. Can brauche “Zeit, denn er hat nicht viel gespielt. Wir werden sehen, wann er der Mannschaft weiterhelfen kann. Er kann mehrere Positionen spielen. Er kann als Innenverteidiger agieren oder auch im Mittelfeld.”

Die Frage, ob der 26-Jährige dem Schweizer Nati-Spieler Manuel Akanji den Platz in der Innenverteidigung streitig machen könnte, ist also noch offen. Akanji selbst gibt sich diesbezüglich gelassen und betont, dass ihn der Konkurrenzkampf anstachelt.

psc 3 Februar, 2020 16:52