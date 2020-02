Lucien Favre gerät bei Jungstar Giovanni Reyna ins Schwärmen

Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre ist von Giovanni Reyna regelrecht begeistert – und zwar nicht erst seit dessen Traumtor im Pokalspiel in Bremen.

Dort durfte der 17-jährige Offensivspieler für die letzten 24 Minuten ran und setzte sofort Akzente: Ein Treffer gelang ihm, an weiteren guten Chancen der Dortmunder war Reyna beteiligt. Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag lobt BVB-Coach Lucien Favre seinen Schützling in höchsten Tönen: “Man sieht jeden Tag im Training, was er kann. Er ist sehr sehr clever. Und er kann offensiv in fast jeder Position spielen, auch in jedem System.”

Nach Aussage des Schweizers erwägt er sogar, Reyna am Samstag beim Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen von Anfang an einzusetzen.

Der Sohn des früheren Bundesliga-Profis Claudio Reyna stiess erst im vergangenen Sommer aus seiner US-Heimat zu den Dortmundern und wurde nach gerade mal einem halben Jahr von der U19 zu den Profis befördert.

psc 6 Februar, 2020 14:37