Lucien Favre stärkt Julian Brandt den Rücken

Borussia Dortmunds Trainer hält nach dem Sieg bei Zent in der Champions League ein Loblied auf Stürmer Julian Brandt.

Zuletzt wusste der deutsche Nationalspieler eigentlich weder im Verein noch in der Nationalmannschaft wirklich zu überzeugen. Doch mit Brandts Auftritt in Russland war Favre sehr zufrieden, wie er am Donnerstag auf einer Pressekonferenz erklärt: “Ich denke, dass er nicht schlecht gespielt hat. Wir spielen mehrere Systeme. Es kann sein, dass er in einem anderen System besser ist, doch er macht es sehr, sehr gut. Es ist gut für seine Entwicklung, mehrere Positionen zu halten. Es wird ihm langfristig helfen.”

Brandt halft zuletzt, wie auch andere Angreifer, teilweise als Mittelstürmer aus, da Erling Haaland ausfällt.

psc 10 Dezember, 2020 16:56