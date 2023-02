Mahmoud Dahoud spricht über seinen Abschied beim BVB

Seit Montag ist offiziell, dass Mittelfeldspieler Mahmoud Dahoud Borussia Dortmund im Sommer verlassen wird. Nun äussert sich der 27-Jährige erstmals dazu.

Vorerst will sich der Spielmacher noch voll und ganz auf seine Aufgaben beim BVB konzentrieren. «Wenn das Team mich braucht, bin ich zu 100 Prozent da», sagt Dahoud im Gespräch mit «Sport 1». Die Zeit in Dortmund bezeichnet er als «wunderschön». Dennoch freue er sich ab Sommer auf eine neue Herausforderung: «Ich möchte auf jeden Fall in einer der Top-Ligen auf hohem Niveau spielen. Darum kümmert sich aber mein Team. Ich bin Fussballer. Das ist mein Fokus. Alles, was im Sommer kommt, kommt im Sommer.»

Laut «Sport 1» liegen bereits Anfragen von Milan, Napoli, dem FC Sevilla und Leicester City vor. Auch eine Rückkehr zu Gladbach könnte möglich sein.

psc 21 Februar, 2023 11:59