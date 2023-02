Malen und der BVB könnten im Sommer getrennte Wege gehen

Donyell Malen nimmt bei Borussia Dortmund momentan nur eine Reservistenrolle ein. Zum Saisonende könnte es zur Trennung kommen.

Borussia Dortmund erlebt derzeit ein Formhoch, an dem Donyell Malen allerdings keinen grossen Anteil trägt. Der Niederländer blieb in den letzten vier Spielen dreimal ohne Einsatz im Kader, einmal durfte er lediglich 19 Minuten ran. «Geht es so weiter, dürften sich die Wege im Sommer trennen», schreiben die «Ruhr Nachrichten» zur Situation es Angreifers.

Im Winter sollen mit Ex-Klub PSV Eindhoven und dem FC Sevilla zwei Teams bei Malen angefragt haben. Zu einem Abgang kam es aber nicht – wohl auch deshalb, weil man beim BVB noch daran glaubt, dass der 24-Jährige (wieder) wichtig werden könnte. Sein Vertrag ist indes noch bis 2026 datiert.

adk 13 Februar, 2023 11:07