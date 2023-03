ManCity fällt raus: Nur noch 2 Klubs im Rennen um Jude Bellingham

Jude Bellingham wird in den kommenden Tagen oder Wochen eine Entscheidung treffen, wo er nächste Saison spielen möchte. Bei Manchester City wird es offenbar nicht sein.

Die Skyblues galten bislang als aussichtsreicher Anwärter auf einen Transfer des 19-jährigen Engländers. Laut einem Bericht von «El Mundo» ist ein Wechsel zu City für Bellingham allerdings keine Option mehr. Es verbleiben mit Real Madrid und Liverpool nur noch zwei Vereine im Rennen.

In der Länderspielpause steht erst einmal ein wegweisendes Treffen zwischen Bellingham, seinem Vater und den Verantwortlichen von Borussia Dortmund an. Dort könnte der Mittelfeldprofi seinen Wechselwunsch für den Sommer platzieren. Potentielle Abnehmer, also Real und Liverpool, müssten eine dreistellige Millionensumme hinlegen, um sich den Spielmacher zu krallen.

psc 15 März, 2023 15:30