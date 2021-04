Manuel Akanji erhält dickes Lob von höchster Stelle

Manuel Akanji zeigt bereits während der gesamten Saison konstant starke Leistungen. Dafür kassiert der BVB-Verteidiger nun ein Sonderlob von höchster Stelle.

Sportdirektor Michael Zorc äussert sich in den “Ruhr Nachrichten” zum Schweizer Innenverteidiger. “Er spielt mindestens so stark wie in der ersten Zeit”, sagt der BVB-Verantwortliche über Akanji und bezeichnet diesen als “ziemlich kompletten Innenverteidiger.”

Der 25-Jährige ist in der Defensive in Dortmund an der Seite von Mats Hummels gesetzt. In den vergangenen Monaten konnte er die Fehlerreduzierung im Abwehrverhalten deutlich vorantreiben. Zudem wird das Aufbauspiel immer besser. Seine Grösse und Schnelligkeit sind ebenfalls sehr hilfreich.

Akanji ist auch in der Schweizer Nati gesetzt und wird an der EM im Sommer ziemlich sicher einen Stammplatz haben.

psc 27 April, 2021 10:31