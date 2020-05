Manuel Akanji (vorerst) zurück im BVB-Mannschaftstraining

Der Schweizer Verteidiger Manuel Akanji setzte die Trainingseinheit bei Borussia Dortmund am Samstag aus. Nun ist er wieder zurück.

Wie die “Ruhr Nachrichten” berichten, war der 24-Jährige am Montag wieder dabei. Der Grund für seine Absenz am Wochenende war im Grunde ein Erfreulicher: Bei Manuel Akanji und seiner Ehefrau Melanie steht die Geburt des ersten Kindes an. Deshalb ist sein Einsatz beim Revierderby am Samstag noch nicht sicher. Der Schweizer Nationalspieler wäre wohl in der Startelf gesetzt.

Auch Mario Götze kehrte am Montag ins Training beim BVB zurück. Sein Einsatz am Samstag soll möglich sein.

psc 11 Mai, 2020 16:38