ManUtd zieht das Angebot für Jadon Sancho zurück

Borussia Dortmund kann bezüglich Jadon Sancho wohl tatsächlich aufatmen: Manchester United zieht das Angebot für den Jungstar zurück.

Die 130 Mio. Euro, die für einen Transfer des englischen Nationalspielers notwendig sein sollen, kann der englische Rekordmeister aufgrund der Coronakrise in diesem Sommer finanziell nicht mehr stemmen. Deshalb wird Jadon Sancho wohl mindestens ein weiteres Jahr in Dortmund verbringen.

Auch andere Klubs sind nämlich nicht bereit, die noch immer sehr hohe Forderung des BVB für den 19-jährigen Angreifer zu erfüllen.

Sancho steht in Dortmund noch bis 2022 unter Vertrag. Sollte er sein Arbeitspapier nicht verlängern, kommt es in einem Jahr wohl doch zu einem Transfer. Einen ablösefreien Wechsel in zwei Jahren will Dortmund nämlich auf keinen Fall riskieren.

psc 8 Mai, 2020 15:53