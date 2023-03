ManUtd & Chelsea machen dem BVB Daichi Kamada streitig

Lange Zeit schienen die Karten für Borussia Dortmund auf eine Verpflichtung von Daichi Kamada im Sommer sehr gut zu sein. Inzwischen gibt es aber einige Fragezeichen – auch wegen grossem Interesse am Japaner aus der Premier League.

Laut «Daily Mail» buhlen mit Manchester United und Chelsea gleich zwei englische Schwergewichte um den 26-jährigen Spielmacher, der Eintracht Frankfurt nach dieser Saison ablösefrei verlassen kann. Auch der BVB buhlt intensiv um Kamada. Sportdirektor Sebastian Kehl steht mit dem Berater des Japaners im Austausch. Ob die Dortmunder tatsächlich den Zuschlag erhalten, ist inzwischen aber fraglich.

Kamada könnte nach insgesamt sechs Jahren in Frankfurt, wobei er eines davon leihweise in Belgien verbrachte, durchaus eine Herausforderung in einer anderen Topliga suchen. Die finale Entscheidung scheint er noch nicht getroffen zu haben.

psc 9 März, 2023 12:05