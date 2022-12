Auch ManUtd & Liverpool mischen im Moukoko-Poker mit

Die finale Entscheidung um die Zukunft von Jungstar Youssoufa Moukoko ist noch nicht gefallen. Borussia Dortmund will weiterhin unbedingt verlängern, erhält aber immer grössere Konkurrenz von Premier League-Klubs.

Laut «Times» sind neben Chelsea nun auch Manchester United und Liverpool ins Rennen gestiegen und könnten sich im kommenden Jahr direkt an Moukoko wenden. Ab dem 1. Januar darf dieser frei mit Vereinen verhandeln, da sein Kontrakt am 30. Juni ausläuft.

In Dortmund bewahrt man die Ruhe: Ein Angebot zur Verlängerung liegt weiterhin vor. Und von Moukoko gab es in der Vergangenheit auch schon positive Signale, was einen Verbleib anbelangt. Noch ist aber nichts unter Dach und Fach, solange keine Unterschrift erfolgt ist.

psc 15 Dezember, 2022 11:09